Italia Loves Romagna: cantanti, scaletta, biglietti e diretta tv del concerto di beneficenza

Italia Loves Romagna è il concerto di beneficenza a favore per la popolazione emiliana colpita dall’alluvione nelle scorse settimane. Diversi artisti hanno deciso di partecipare all’evento. Inoltre, è stata prevista anche la diretta tv e streaming.

Italia Loves Romagna: cantanti e scaletta

“Italia Loves Romagna” è il concerto di beneficenza che si terrà il 24 giugno alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo) per sostenere le popolazioni colpite dalla terribile alluvione. “Gli obiettivi sono dovuti, più raccogli fondi possibili e lancia un invito a trascorrere le vacanze dell’estate 2023 in Romagna, per portare vita e aiutare quello splendido territorio a risollevarsi”, aveva dichiarato il sottosegretario Gianmarco Mazzi.

Ecco gli artisti che hanno deciso di accettare l’invito e salire sul palco per una nobile causa: Blanco, Andrea Bocelli, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia, Irama & Rkomi, Luciano Ligabue, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini, Max Pezzali, Salmo, Tananai e Zucchero. Ci sarà anche la partecipazione straordinaria di Amadeus, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello, Francesca Fagnani.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Italia Loves Romagna: biglietti

Secondo le ultime informazioni si parla di circa 35.000 biglietti venduti, nei giorni scorsi, con la speranza di arrivare a 40/50 mila. “Credo che l’apporto della Rai sia fondamentale perché la raccolta fondi si fa sicuramente attraverso i biglietti acquistati dal pubblico, ma anche attraverso la divulgazione del numero solidale come sta facendo la Rai. E poi, solitamente, su queste iniziative di solidarietà non ì si fanno troppo troppi calcoli; con soli 24 giorni a nostra disposizione, sono convinto che se ad un evento di questo genere arriveranno 40 mila persone sarà un successo straordinario. Il pienone non è la cosa che ci sta più a cuore. Quello che ci sta più a cuore è raccogliere i fondi e parlare della Romagna, invitando tutti ad andarci in vacanza perché hanno già sistemato tutto le spiagge sono bellissime”, ha dichiarato il sottosegretario alla cultura con delega alla musica e allo spettacolo dal vivo Gianmarco Mazzi. Tuttavia, i biglietti possono ancora essere acquistati e sono disponibili sulla piattaforma online di ticketone.

La diretta tv del concerto di beneficenza

Il concerto sarà inoltre possibile seguire in diretta televisiva e streaming. Infatti, l’evento musicale sarà trasmesso in diretta, a partire dalle 20.30 su Rai 1. In contemporanea con il concerto, la Direzione Contenuti Digitali e Transmediali realizzerà una diretta, dal titolo “Italia Loves Romagna – Il Backstage”, visibile in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Si tratta di un racconto da dietro le quinte dell’evento, condotto da Andrea Delogu, che diventerà uno spazio di parola per ascoltare la voce degli artisti presenti sul palco, ma anche quella dei talent che verranno a dare la loro testimonianza e il loro supporto.

La campagna di raccolta fondi “Italia loves Romagna” partirà dal 22 giugno e si concluderà il 5 luglio. Sarà possibile donare, inviando un SMS o facendo una chiamata da rete fissa al numero 45538. Campagna Numerazione Solidale “Italia loves Romagna”: 2 euro per ciascun Sms inviato da cellulari Wind Tre, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali; 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa Tim, Vodafone, Wind Tre, Fastweb, Tiscali e Geny; 5 euro per le chiamate da rete fissa Twt, Convergenze e PosteMobile. Sarà possibile donare anche sul sito: www.antoniano.it; sul sito di Intesa Sanpaolo: forfunding.it/italia-loves-romagna; con bonifico bancario sul Cc/C Intesa SanPaolo. Iban IT16T0306909606100000196876 e causale: Italia Loves Romagna.