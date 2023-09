Fake Show – Diffidate delle imitazioni con Max Giusti: giochi, ospiti e dove vedere in tv

Fake Show - Diffidate delle imitazioni è il nuovo programma di Max Giusti che porta in tv un nuovo tipo di varietà.

Fake Show – Diffidate delle imitazioni è il nuovo programma che arriva in prima serata in televisione a partire da lunedì 18 settembre 2023. Alla base delle puntate ci sono imitatori e una serie di stravaganti giochi.

Fake Show – Diffidate delle imitazioni con Max Giusti

Fake Show – Diffidate delle imitazioni è il nuovo programma che arriva in tv con la conduzione di Max Giusti. Insieme al conduttore è prevista l’Intelligenza Artificiale, generatore imprevedibile di tante situazioni. “Non sarà un varietà classico”, spiega Giusti, che sottolinea: “E’ un programma leggero ma scritto, completamente scritto. Ha bisogno di quattro, cinque giorni per essere realizzato. Un modo di lavorare ormai desueto e per questo assolutamente nuovo, dove esci all’una del mattino e arrivi sfinito, stanco ma fai quello che ti piace fare, il tuo lavoro”.

Fake Show – Diffidate delle imitazioni: giochi ed ospiti

Il programma in 5 puntate ospiterà alcuni personaggi del mondo dello spettacolo che giocheranno con il conduttore misurandosi in prove individuali, di coppia o di gruppo basate sulle imitazioni di personaggi famosi, ma anche di oggetti, rumori, suoni, balli e altro ancora.

Gli ospiti di tutte le puntate saranno Francesca Manzini e Claudio Lauretta. Mentre nel primo appuntamento ci saranno: Filippo Bisciglia, Rossella Brescia, Valeria Graci, Peppe Iodice, Luca e Andrea dei Panpers. Inoltre, agli ospiti della puntata, si aggiungeranno le “FakeStar”, sosia e imitatori di grandissimi personaggi musicali, in momenti che vedranno coinvolti anche gli ospiti della puntata, e i “Fakenomeni”, una serie di personaggi eccentrici che si esibiranno in imitazioni originali e fuori dagli schemi.

Ci saranno, inoltre, le incursioni di Maurizio Di Girolamo e Gennaro Calabrese, con le loro imitazioni, tra cui quella di Roberto Benigni e di Flavio Insinna, e non mancherà uno spazio dedicato alle “Fake News” con Vincenzo Albano, che commenterà alcune notizie.

Dove vedere in tv

Le puntate a partire da lunedì 18 settembre possono essere viste alle 21:20, su Raidue, per cinque puntate ed altrettante settimane. Il programma è stato scritto da Max Giusti, Luciano Federico, Paolo Mariconda, Alessio Parenti, Luca Rea, Giuliano Rinaldi, Dario Tajetta e Marco Terenzi. Regia di Luigi Antonini. La trasmissione è basata sul format realizzato da Endemol Shine Italy Spa e Direzione Intrattenimento Prime Time ed è distribuita da Banijay Group.

