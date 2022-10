La lista di Berlusconi per il nuovo governo scoperta da Mentana: ecco i nomi dei ministri proposti dal Cavaliere

La lista di Berlusconi dei nuovi possibili ministri proposti a Giorgia Meloni è stata svelata in diretta televisiva su La 7.

La lista di Berlusconi dei possibili nuovi ministri del governo di Giorgia Meloni è stata svelata in diretta tv. Il conduttore e giornalista Enrico Mentana su La7, nel corso dello speciale “Diario Politico” ha pubblicato i nomi presenti negli appunti del Cavaliere.

La lista di Berlusconi per il nuovo governo scoperta da Mentana

Una prima giornata al Senato davvero difficile per Silvio Berlusconi. Dalla parolaccia e alla lite con Ignazio La Russa ai nomi dei possibili nuovi ministri svelati in tv dai suoi appunti.

La lista è stata svelata da Enrico Mentana, su La7, nel corso dello speciale “Diario Politico”. Come ha spiegato Mentana in diretta però “non è che Berlusconi chiedesse tutto questo”. Sarebbero solo proposte però quelle del Cavaliere che probabilmente, viste le ultime scelte, non verranno accettate.

Ecco i nomi dei ministri proposti dal Cavaliere

Ecco, dunque, i nomi con i possibili incarichi proposti da Berlusconi per il nuovo governo di Giorgia Meloni.

Antonio Tajani agli Esteri, Maria Elisabetta Casellati alla Giustizia e Anna Maria Bernini all’Università. E ancora: Licia Ronzulli alle Politiche Europee, Gasparri alla Pubblica Amministrazione e il senatore Alberto Barachini, attuale Presidente della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai, nel ruolo di sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega all’editoria.

