Salvini nella bufera, Emilia Romagna e Milan nello stesso tweet

Bufera social per Matteo Salvini, gli allagamenti in Emilia Romagna e il Milan accostati in un tweet. Il Ministro e vicepremier al centro di una polemica per un messaggio di cattivo gusto su Twitter in piena emergenza maltempo.

Un tweet decisamente fuori luogo mette nei guai Matteo Salvini. Il Ministro dei Trasporti e vicepremier ha provocato l’ira del web con un accostamento come minimo infelice. Noto milanista, Salvini ha commentato le prestazioni poco esaltanti dei rossoneri in semifinale di Champions League, fin qui nulla di strano. Se non fosse che Salvini ha poi scelto di parlare della sconfitta del Milan accostandola ai tragici allagamenti in Emilia Romagna: “Cuore e impegno (e telefono che squilla di continuo) dedicati ai cittadini di Emilia e Romagna che lottano con acqua e fango. Un Milan senza cuore, grinta e idee non merita neanche un pensiero”. Quasi come se dedicarsi all’emergenza fosse solo un modo di distrarsi dal suo cuore infranto da tifoso e non il suo dovere di Ministro. Il tweet è stato prontamente cancellato dopo le prime reazioni negative, ma ciò non è bastato a frenare la valanga di critiche che ha poi travolto il vicepremier.

L’ironia del web, Makkox: “Un Milan così brutto che mi son dedicato all’alluvione”

Non sono mancate le risposte ironiche e pungenti da parte degli utenti del web. In molti si chiedono cosa sarebbe successo se il Milan avesse trionfato sull’Inter: “E se il Milan andava in vantaggio staccava il telefono?”. Altri ancora applaudono l’empatia di Salvini: “Forse è troppo, meglio se cancello. C’è gente che sta soffrendo per questa eliminazione”. Coglie la palla al balzo anche il fumettista satirico Makkox che riassume così il pensiero del leader leghista: “In sintesi: “Con un Milan così brutto ho preferito addirittura dedicarmi all’alluvione, pensa te!””.