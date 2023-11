Oroscopo Settimanale Branko 27 novembre-3 dicembre, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, previsioni dal 27 novembre al 3 dicembre per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi ultimi giorni del mese? Come si evolverà l’influenza degli astri con l’inizio di dicembre? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l’oroscopo settimanale 27 novembre-3 dicembre, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo di RDS per la prossima settimana. Quali novità e quanti cambiamenti ci aspettano in questi ultimi giorni di novembre? Quali saranno i segni più fortunati all’inizio di dicembre? Scopriamo il suo oroscopo settimanale, con le dritte sul futuro dal 27 novembre al 3 dicembre.

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 27 novembre-3 dicembre

Si aprono molte porte per i nati nell’Ariete. Il cielo vi sorride e si vede, sta a voi cogliere i segni ed agire di conseguenza. Il vostro unico nemico siete voi stessi. Stop alla passività, prendete l’iniziativa per raggiungere i vostri obiettivi. Non aspettate che siano altri a dettare il passo, abbiate fiducia nelle vostre capacità di scegliere la strada giusta.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 27 novembre-3 dicembre

I nati nel Toro han bisogno di impegnarsi un po’ di più. Non uscirete da questo groviglio di problemi senza un po’ di buona volontà ed olio di gomito. Anche in amore è necessario dimostrare più dedizione, più coinvolgimento per mostrare a chi vi è accanto che i vostri sentimenti sono più che genuini. Mettetevi all’opera per preservare ciò che vi interessa davvero.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 27 novembre-3 dicembre

Batterie scariche per i nati nei Gemelli. Ne avete ormai abbastanza di futili litigi e questioni irrisolte, volete solo voltare pagina e ricominciare da capo. Un nuovo inizio è quello che vi serve sia per mettere da parte il passato che per accettare il vostro ruolo in ciò che è andato storto. Prendersi le proprie responsabilità è il primo passo verso la crescita personale.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 27 novembre-3 dicembre

Occhi puntati sul lavoro per i nati nel Cancro. Siete impegnati al 100% sul vostro futuro professionale, avete obiettivi precisi e la giusta determinazione per raggiungerli. Questi ultimi giorni di novembre si mostreranno molto proficui per i vostri scopi, a patto di saper guardare nella direzione giusta. Non fatevi ingannare dalle soluzioni facili, proseguite dritto come avete sempre fatto.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 27 novembre-3 dicembre

È il momento di prendere una decisione per i nati nel Leone. Non c’è più tempo per rimandare, dovete affrontare i vostri problemi per quanto siano scomodi. Non abbiate timore di essere duri, non c’è più spazio per le prese in giro. Occhio però a non peccare di presunzione, non presumete di avere già il quadro completo della situazione.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 27 novembre-3 dicembre

Troppo caos negli ultimi giorni per i nati nella Vergine. Un vorticare di cambiamenti e novità vi impedisce di inquadrare al meglio l’attuale stato delle cose. Rabbia e frustrazione ribollono minacciosamente, meglio canalizzarle verso attività costruttive. Sfruttate questa energia furibonda per farvi spazio e prendere in mano le redini, non per demolire quanto fatto fino adesso.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 27 novembre-3 dicembre

Batte forte il cuore dei nati nella Bilancia. Tante nuove conoscenze vi intrigano, vi rapiscono, a tratti vi distraggono dalla vostra vita quotidiana. La scelta sta a voi: cos’è che desiderate veramente in questo momento? Chi insegue una semplice avventura potrebbe ritrovarsi invischiato in qualcosa di molto più profondo, ma è davvero così male dopotutto?

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 27 novembre-3 dicembre

La determinazione è l’arma migliore dei nati nello Scorpione. Nulla sembra in grado di abbattervi in questo periodo, non importa quanti ostacoli le stelle piazzino sul vostro cammino. Sfondate i muri a colpi di entusiasmo ed autostima, il segreto è continuare a credere nelle vostre capacità. Anche in amore c’è qualche chance in più, a patto di non essere troppo focalizzati su voi stessi.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 27 novembre-3 dicembre

Periodo dolceamaro per i nati nel Sagittario. Da un lato le stelle vi sorridono, donandovi molta fortuna nei prossimi giorni soprattutto per chi osa di più. Dall’altro rischiate di alienare alcune persone importanti con atteggiamenti troppo egocentrici. Cercate di essere più comprensivi con le persone che avete attorno, più pazienti e più disposti ad ascoltare.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 27 novembre-3 dicembre

C’è molto da sudare per i nati nel Capricorno. Si apre una settimana in cui non vi sarà donato nulla, dovrete inseguire anche la più piccola soddisfazione. Se qualcosa può andar male lo fa, ma avete la forza necessaria per ribaltare una brutta situazione. Non disperate, continuate a resistere e vedrete anche voi una luce in fondo al tunnel.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 27 novembre-3 dicembre

I nati nell’Acquario dovranno fare attenzione a malelingue e cattivi consigli. In tanti invidiano la vostra posizione o non hanno ben chiaro cosa comporta. La parola sbagliata al momento sbagliato potrebbe portarvi su una cattiva strada. Non fatevi influenzare da chi non ha a cuore i vostri interessi, siate voi stessi a valutare i fatti prima di prendere una decisione definitiva.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 27 novembre-3 dicembre

Tanta fretta in questi giorni per i nati nei Pesci. Siete pieni di incombenze ed il tempo è sempre meno. Se non vi date una calmata al più presto rischiate di ritrovarvi imbrigliati anche in problemi che non vi riguardano. Gettate la spugna, non siete onnipresenti: non potete gestire tutto da soli senza l’aiuto di una persona di fiducia. Non abbiate timore di chiedere supporto.