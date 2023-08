Federica Masolin ha un fidanzato? Ecco cosa c’è da sapere sulla vita privata della giornalista della f1, ora in procinto a raddoppiare con la Champions League.

Federica Masolin, chi è il fidanzato della giornalista

Il fidanzato di Federica Masolin, anche se lei è piuttosto riservata nel raccontare la sua vita privata, pare essere il giornalista Peppe Di Stefano. Collega di Sky Sport, è un giornalista in primis calcistico. Nato nel 1981, è nato a Catania e in primo luogo segue il Milan negli impegni e nelle partite ufficiali. Ufficialmente non c’è mai stata una conferma da parte di Masolin della sua storia, anche perchè sulla sua pagina Instagram la giornalista posta in primo luogo foto con le amiche. Ma i rumors di gossip continuano ad essere insistenti.

Peppe Di Stefano e la carriera a Sky

Il noto giornalista Sky Peppe Di Stefano è quindi conosciuto per raccontare spesso i retroscena di Milanello, casa del Milan, assieme alla giornalista Marta Bitti e al giornalista e conduttore televisivo Stefano Ravaglia, fervente milanista. A tal proposito, parlando del suo lavoro, aveva dichiarato: “Faccio il mestiere che ho sempre sognato, ma non dimentico di avere tutto a Catania e mi capita di tornare ai piedi dell’Etna. Ogni sabato seguo le partite del Catania anche se lavoro a Milano per Sky. Vivere e parlare della squadra rossoazzurra fa scattare sempre in me qualcosa di particolare. Sono orgoglioso di essere catanese”.