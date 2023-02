Riccardo Fogli perché ha lasciato i Pooh: ecco la sua verità sull’addio al gruppo

Riccardo Fogli è stato per circa un decennio membro del gruppo dei Pooh. Poi, l’artista decise di intraprendere la carriera da solista, avendo anche un discreto successo. tuttavia, ancora oggi si discute sul motivo che l’ha spinto a lasciare il gruppo.

Riccardo Fogli perché ha lasciato i Pooh

Riccardo Fogli è stato il frontman e bassista dei Pooh tra il 1966 e il 1973. Con i Pooh è entrato nel gruppo in sostituzione di Gilberto Faggioli, che si trovava in divergenza con i membri del gruppo musicale. All’inizio il suo ruolo nella band era marginale (si occupava dei cori e delle parti di basso dei brani non ancora registrati) ma con il passare del tempo divenne la voce unica del gruppo (dal 1970 circa in poi). Nella sua carriera ha vinto il 32° Festival di Sanremo.

Ecco la sua verità sull’addio al gruppo

Fogli nel 1973 si separa ufficialmente dai Pooh per intraprendere la carriera come artista solista, aiutato in particolar modo dai consigli di Patty Pravo (all’epoca divenuta la sua amante). Proprio Patty Bravo ha contribuito a far si che il cantante lasciasse il gruppo. Fogli avrebbe dovuto scegliere tra la sua permanenza nel gruppo e la relazione con Patty Pravo. Scelse la seconda, come ha rivelato la cantante in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera: “Piuttosto che rinunciare a Patty, torno a fare il gommista”, disse Fogli ai Pooh. Secondo il manager dei Pooh, la notizia della relazione tra i due poteva creare un danno di immagine al gruppo.

Fogli e Bravo poi si separarono nel 1975. Fogli decise poco dopo di riavvicinarsi alla sua prima moglie, con cui poi si lasciò una seconda volta, e di proseguire la sua carriera da solista fino al 2015, quando poi è tornato a far parte del suo gruppo storico. Il cantante dal 2010 è sposato con Karin Trentini con cui ha avuto anche un figlio.

