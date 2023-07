Wonka con Timothée Chalamet: trama, uscita, cast e trailer del film

Wonka è il nuovo film che esce nei prossimi mesi al Cinema e c'è molta attesa per vedere questa storia sul grande schermo.

Wonka è il nuovo film che uscirà nei prossimi mesi al Cinema con l’assoluto protagonista Timothée Chalamet. Il cast scelto è di primo livello e c’è molta attesa per l’arrivo di questo nuovo progetto cinematografico. Basato sullo straordinario protagonista de La Fabbrica di Cioccolato, il romanzo per bambini dell’autore Roald Dahl.

Wonka con Timothée Chalamet: trama e uscita

Wonka è il nuovo film con protagonista Timothée Chalamet e l’uscita è prevista nelle sale cinematografiche italiane il 14 dicembre di quest’anno, distribuito da Warner Bros. Pictures. Ecco la sinossi ufficiale: “Basato sullo straordinario protagonista de La Fabbrica di Cioccolato, il romanzo per bambini più iconico dell’autore Roald Dahl nonché uno dei libri per bambini più venduti di tutti i tempi, Wonka racconta la meravigliosa storia di come il più grande inventore, mago e cioccolataio del mondo sia diventato l’amato Willy Wonka che conosciamo oggi. “Wonka” arriva un mix inebriante di magia e musica, caos ed emozione, il tutto raccontato con cuore e umorismo favolosi. Con Timothée Chalamet nel ruolo del protagonista, questo spettacolo cinematografico irresistibilmente vivido ed originale farà conoscere al pubblico un giovane Willy Wonka pieno di idee e determinato a cambiare il mondo un boccone delizioso alla volta, dimostrando che le cose migliori della vita iniziano con un sogno, e che se si è abbastanza fortunati da incontrare Willy Wonka, tutto è possibile”.

Wonka: il cast

Oltre al protagonista, il cast è stato pensato da attori di primo livello: Olivia Colman, Jim Carter, Rowan Atkinson, Calah Lane, Keegan-Michael Key, Paterson Joseph, Matt Lucas, Mathew Baynton e Sally Hawkins.

Il trailer del film

