Wanda Nara divorzia da Icardi: l’annuncio arriva sui social

Wanda Nara divorzia da Icardi: l’annuncio è stato dato dalla stessa showgirl sui suoi canali social. Una notizia che arriva dopo le tante chiacchiere che ci sono state negli ultimi mesi. Adesso è ufficiale la crisi tra i due.

Wanda Nara divorzia da Icardi

Dopo le tante chiacchiere delle ultime settimane, finalmente si è avuta la prova della crisi tra Mauro Icardi e Wanda Nara. La notizia arriva dopo l’ultimo passaggio del calciatore in Turchia al Galatasaray.

Probabilmente ora Icardi dovrà trovarsi anche un altro procuratore visto che a gestire il suo contratto e trattative era la stessa Wanda Nara.

L’annuncio arriva sui social

L’annuncio della separazione è arrivato sui social. E a dare la notizia è stata la stessa Wanda Nara. Senza troppo clamore, infatti l’esplosiva showgirl ha voluto dare l’annuncio attraverso semplice stories su Instagram con la scritta bianca e sfondo nero. All’inizio delle sue stories, ha voluto chiarire che voleva che si sapesse da lei e ovviamente ha chiesto rispetto per questo periodo doloroso.

“Mi risulta molto doloroso – dice il messaggio di Wanda affidato ai social – vivere questo momento. Ma data la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno venendo fuori è preferibile lo si sappia da me. Non ho nulla da dichiarare e non voglio dare alcun tipo di dettagli su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire non solo per me ma anche per i nostri figli”.

