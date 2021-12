Terremoto Milano: forte scossa avvertita in città e in provincia. Tanta paura con un raggio d'azione molto grande.

Terremoto Milano: forte scossa avvertita in città e in provincia. La terra trema e tanta la paura dei cittadini.

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Milano poco dopo le 11.30. In diverse zone della citta’ i palazzi hanno tremato con alcune persone che sono scese in strada. Segnalata dagli utenti della app Rilevatore Terremoto a 23km dal centro città. Circa 36 segnalazioni in un raggio di 44km.

Sui social diversi i commenti: “Sembrava di stare sulle montagne russe”. “È volato il mouse del pc”; “Mai sentita una cosa simile a Milano”; “È tremato tutto”.

Dov’è stata avvertita la scossa

La forte scossa di terremoto è stata avvertita in tutto il Nord Italia. La magnitudo, secondo la stima iniziale dell’Ingv e dell’Istituto sismologico del Mediterraneo, è stata di magnitudo 4.8. La localizzazione a 17 chilometri a sudovest di Bergamo. La scossa è stata avvertita in particolare in tutta la Lombardia, a cominciare da Milano, e con particolare intensità nel monzese.

Secondo le prime analisi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’epicentro è stato nella Bergamasca. A Milano in diverse zone della città i palazzi hanno tremato con alcune persone che sono scese in strada.

La Protezione Civile regionale fa sapere di essere in contatto con le sue sedi per aggiornamenti e verifiche più approfondite.