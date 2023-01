Jeremy Renner come sta dopo l’incidente: l’attore è stato operato dopo il ricovero

Jeremy Renner è stato operato dopo l’incidente che gli è capitato sulla neve all’inizio di questo 2023. L’attore dopo il ricovero, è stato preso immediatamente in cura dall’ospedale del Nevada, dove possiede l’abitazione. Renner è considerato un eroe nella zona perché spesso in prima linea a combattere incendi e forti nevicate. L’ufficio stampa sta provvedendo ad aggiornare sulle condizioni fisiche dell’attore che ha dovuto subire l’operazione a seguito del ricovero.

Jeremy Renner come sta dopo l’incidente

Jeremy Renner è in gravi condizioni ma stabili. L’attore statunitense, 52 anni, è rimasto coinvolto in un incidente sulla neve. “La famiglia di Jeremy desidera esprimere la propria gratitudine agli incredibili medici e infermieri che si stanno prendendo cura di lui, il Truckee Meadows Fire and Rescue, lo sceriffo della contea di Washoe, il sindaco di Reno City Hillary Schieve e le famiglie Carano e Murdock”, si legge nella dichiarazione dell’ufficio stampa dell’attore.

“Sono anche incredibilmente colpiti e apprezzano la dimostrazione di amore e sostegno da parte dei suoi fan”.

L’attore è stato operato dopo il ricovero

Renner è stato coinvolto in un incidente sulla neve vicino a Reno, in Nevada, la mattina del primo gennaio 2023. Secondo le prime ricostruzioni sembra che l’attore sia stato travolto dal mezzo, un medico è intervenuto sul posto fermando l’emorragia per poi essere trasportato con l’elicottero in ospedale.

Uno spazzaneve sarebbe passato sopra la sua gamba, causandogli una forte perdita di sangue. Il mezzo poi è stato sottoposto al sequestro così come tutta la zone dove si è verificato l’incidente. Dopo essere stato trasferito in elicottero Renner è stato operato lunedì. L’ufficio dello sceriffo della contea di Washoe ha dichiarato che “ha risposto a un infortunio traumatico nell’area di Mt. RoseHighway a Reno, Nevada” domenica mattina alle 9.

Seguiranno senza dubbio aggiornamenti dall’ufficio stampa dell’attore.

LEGGI ANCHE: Crisanti, dimissioni dall’Università di Padova: commento dopo le intercettazioni di Zaia