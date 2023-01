Re Carlo furioso con il principe Harry, cosa ha detto: “Hai oltrepassato il limite”

Re Carlo furioso con il principe Harry per le dichiarazioni su Camilla, cosa ha detto: “Hai oltrepassato il limite”. La pubblicazione di Spare e le successive interviste hanno provocato l’ira del monarca inglese, che ora potrebbe non invitare il figlio all’incoronazione.

L’ira di Re Carlo, cosa ha detto sul principe Harry dopo le dichiarazioni su Camilla

Re Carlo III è su tutte le furie per il recente comportamento del principe Harry.

I continui attacchi alla Famiglia Reale, tra l’approdo in libreria del controverso Spare e le interviste concesse ai media, hanno minato la pazienza del monarca inglese. In particolare, Re Carlo sarebbe furibondo per le parole del figlio nei confronti della regina consorte, Camilla Shand.

Harry ha accusato la duchessa di Cornovaglia di aver “lastricato la strada di cadaveri” pur di arrivare sul trono: “L’altra donna di mio padre è cattiva e pericolosa.

In passato si è dimostrata disposta a tutto. Mia madre in una famosa intervista rilasciata nel 1995 disse che c’era una terza persona nel suo matrimonio. L’altra donna di mio padre aveva quindi necessità di ribaltare la sua immagine e questo l’ha resa pericolosa. Era ben disposta per questo a rilasciare rivelazioni alla stampa. Posso assicurarvi che lei è stata determinante nella fine del matrimonio tra mia padre e mia madre”. A quanto sembra queste parole sono state la goccia che ha fatto traboccare il vaso per Re Carlo.

Secondo una fonte del The Sun e del Daily Express, il monarca pare pronto a rompere definitivamente i rapporti con Harry, accusato di aver “oltrepassato il limite”.

In his new book, Prince Harry accuses Camilla and even his father, at times, of using him or William to get better tabloid coverage for themselves. Prince Harry writes, Camilla “sacrificed me on her personal P.R. altar.” https://t.co/oBAfNSc2cp pic.twitter.com/2S76o3dzpg — 60 Minutes (@60Minutes) January 9, 2023

Niente invito all’incoronazione per Harry? “Camilla era la linea rossa, il principe cadrà”

La frattura pare ormai insanabile, al punto che Re Carlo pare intenzionato a non invitare Megan e Harry all’incoronazione, in programma per il prossimo maggio. “Camilla era la linea rossa per il re.” -spiega un insider al Daily Express– “Harry lo sapeva prima di sedersi davanti alle telecamere per le interviste. Ma ha deciso di varcarla lo stesso. Ora Carlo potrebbe staccare la spina. Re Carlo ha sempre messo in chiaro a palazzo che Camilla non doveva essere toccata da questa valanga di accuse.

L’attacco di Harry è stato crudele. Ora ogni speranza di riconciliazione familiare sembra finita“. Le ritorsioni del monarca potrebbero non fermarsi qui, secondo le voci che circolano a Buckingham Palace: “Chi lavora per la famiglia dice che Harry cadrà come una palla di piombo“.