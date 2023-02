Salvini risponde a Paola Egonu dopo il suo monologo a Sanremo: “Parole inopportune”

Salvini risponde a Paola Egonu dopo il monologo dell’ex campionessa di pallavolo nella terza serata di Sanremo. Il leader della Lega aveva promesso, in un certo senso, le sue parole dopo quella della Egonu.

Salvini risponde a Paola Egonu

Matteo Salvini aveva già attaccato l’ex pallavolista Paola Egonu sul suo monologo al Festival di Sanremo 2023. Paola Egonu è una grande sportiva, una grande pallavolista, ma spero non venga a fare una tirata al Festival sull’Italia Paese razzista, perché gli italiani possono avere tanti difetti ma non sono razzisti. E’ un popolo che accoglie, che allunga la mano a tutti”, così aveva parlato Salvini, ospite di ‘Non stop news’ su Rtl 102.5. Poi, ecco la terza serata del Festiva con il monologo della Egonu ma ancora prima le sue parole in conferenza stampa in cui ha definito l’Italia come un paese razzista.

Il leader della Lega: “Parole inopportune”

Il leader della Lega è intervenuto questa mattina a Buongiorno Lombardia su Telelombardia, si scaglia contro la Egonu: “Le sue parole per me sono state inopportune. Non l’ho sentita, non ho visto il Festival, lei è una grande atleta ma credo che parlare di un’Italia razzista sia ingiusto nei confronti degli italiani”.

Sul tema, intervistato dal Corriere della Sera, si è espresso anche Roberto Calderoli, ministro per le Autonomie. “Vorrei parlarle per capire le ragioni di quel che dice. Per me l’Italia non è razzista”, ha premesso Calderoli. E ancora: “Se si parla di un Paese intero non si può lanciare un’accusa del genere. Può essere, invece, che l’atleta si sia imbattuta in qualche stupido che ha avuto nei suoi confronti un comportamento assolutamente da condannare. Fare differenze sulla base del colore della pelle non è ammissibile”.

