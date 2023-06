Allerta meteo gialla 28 giugno su quattro regioni: rischio temporali e Avviso della Protezione Civile

Allerta meteo annunciata nella giornata di mercoledì 28 giugno su alcune regioni della Penisola. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di criticità per evidenziare le zone più a rischio del maltempo.

Allerta meteo gialla 28 giugno su quattro regioni: rischio temporali

Allerta gialla per rischio temporali, mercoledì 28 giugno, su Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Marche. Continua il tempo instabile anche nella fine del mese di giugno con rovesci in diverse regione della Penisola. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di criticità per informare in base alle zone più a rischio istituzioni e cittadini.

mercoledì #28giugno

AllertaGIALLA in quattro regioni

Avviso della Protezione Civile

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Nodo Idraulico di Milano

Marche: Marc-5, Marc-6

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna