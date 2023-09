Oriana Marzoli abbandona il Gran Hermano Vip

Quel che è certo è la storia con l’altro Vip dell’ex Gf, Daniele Dal Moro, ancora oggi non è semplice. I due continuano a riprendersi e poi lasciarsi di continuo, e la scelta di Oriana di entrare nel Gf spagnolo non è piaciuta a Daniele. Lui stesso, parlando ai fan, lo ha palesato alcuni giorni fa con un audio su Twitter: “Io avrei voluto stare con la mia ragazza, avrei voluto passare del tempo con lei e avrei voluto fino all’ultimo che mi desse delle dimostrazioni che mi facessero riuscire a sopravvivere senza di lei. Penso che se non ci sono delle basi solide, se non fai vedere a questa persona fino al giorno prima quanto per te è importante. E la situazione è già appesa a un filo. Come fa a salvarsi questa roba? Non si salverà mai!”.

La reazione di Oriana

Oriana Marzoli, però, era convita di riuscire a mantenere il rapporto con Dal Moro nonostante il suo ingresso nella casa. “Ce la faremo” aveva fatto sapere ai suoi fan più volte anche prima del suo ingresso, ma con il passare dei giorni pareva non reggere la lontananza dal fidanzato. Più volte aveva chiesto che lui potesse essere inserito come concorrente nel programma, ma questa opzione era stata rifiutata da Dal Moro dopo uno scontro avuto con il Grande Hermano.

Dal Moro e lo scontro con il Gran Hermano Vip

Dopo essere stato squalificato dal Grande Fratello Vip dello scorso anno, dal Moro ha avuto uno scontro anche con il programma in versione spagnola. Di fronte ad Oriana che era preoccupata e ansiosa di non poterla vedere per tanto tempo, Dal Moro aveva deciso di recarsi in Spagna per farle una sorpresa al Gran Hermano Vip. Purtroppo, però, questa sorpresa sarebbe costata ad Oriana 12 mila euro del montepremi di tutti e la influencer non se l’è sentita di utilizzare i soldi di tutti per vedere qualche minuto il fidanzato. Una scelta che, per lei, era stata difficile da prendere – fatta infatti tra le lacrime – e che aveva scatenato la rabbia di Dal Moro ancora una volta contro il programma. “Sono stato strumentalizzato dal programma” ha fatto infatti sapere Dal Moro qualche giorno dopo.

Oriana Marzoli abbandona il Gran Hermano Vip

Nella giornata del 29 settembre 2023 Oriana Marzoli ha deciso di lasciare il programma. Una scelta che le costerà il pagamento di una penale. Ora potrà tornare a vivere la relazione con Daniele Dal Moro che la aspetta fuori dalla casa.