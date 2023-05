Romagna Mia, concerto di beneficenza per l’Emilia Romagna: chi sono i primi cantanti nel cast e chi potrebbe partecipare

Romagna Mia è il concerto di beneficenza per le zone colpite dall’alluvione. Diversi sindaci hanno lanciato l’appello agli artisti per mettere insieme tanti nomi importanti. Qualcuno ha già fatto sapere che ci sarà.

Romagna Mia, concerto di beneficenza per l’Emilia Romagna

“Music Valley – Romagna Mia, Live Charity Concert” è il concerto di beneficenza per l’alluvione dell’Emilia Romagna che si terrà il 5 agosto all’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola, che quest’anno compie 70 anni di attività. Dunque, subito ci è si è messo all’opera per cercare di aiutare i tanti sfollati nelle zone più colpite dal maltempo. Così come i tanti danni come all’agricoltura in primis.

Chi sono i primi cantanti nel cast e chi potrebbe partecipare

La prima artista che ha risposto presente ed ha ufficializzato già la sua presenza è Laura Pausini: “La Mia Romagna Chiama. Io Ci Sono. Vi Aspetto”. Nelle ultime ore a confermare sui social la sua presenza è stato Samuele Bersani.

Tanti sono i nomi possibili che potrebbero presto essere ufficializzati. A partire da chi ha origini romagnole come Cesare Cremonini, Cristina D’Avena, Luca Carboni e Gianni Morandi, allargando il raggio ai vari Vasco Rossi, Nek, Ligabue, Orietta Berti, Vasco Brondi. In queste ore si sono fatti i nomi anche de Lo Stato Sociale o i dj Benny Benassi e Rudeejay per coinvolgere la Gen Z. Inolre, andando indietro con il tempo in altri concerti di beneficenza, sono stati proposte anche le candidature di Biagio Antonacci, Tiziano Ferro, i Negramaro, i Litfiba, Zucchero, Jovanotti, Gianna Nannini che sui social ha postato un video in cui canta proprio Romagna Mia.