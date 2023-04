Violenza sessuale su dodicenne, indagato animatore di 24 anni

I fatti di cronaca sono all’ordine del giorno e colpiscono diverse zone d’Italia. Nelle ultime ore si è parlato di una violenza sessuale su una dodicenne. Questo ha portato un ragazzo di 24 anni ad essere indagato.

Si cercano le prove.

Ragazzo indagato per violenza sessuale su una dodicenne

Tra le diverse notizie del giorno, ne compare una che riguarda una presunta violenza sessuale, ai danni di una ragazzina di 12 anni. L’episodio sembra aver avuto luogo nei pressi di un resort degli Alimini, una delle zone più conosciute del territorio salentino, nell’Agosto del 2022. Soltanto molto tempo dopo la bambina ha confessato alla madre quanto successo, ovvero di essere stata convinta da un ragazzo ad andare in bagno con lui, luogo dove si sarebbe consumato l’abuso. Il ragazzo, possibile responsabile della vicenda, è un 24enne di Milano, attualmente barman. In quel periodo svolgeva il ruolo di animatore e, adesso, si trova sotto inchiesta.

Una volta denunciato l’accaduto da parte della madre, la procura di Lecce ha avviato l’inchiesta, anche se la famiglia vive a Viterbo. Adesso il ragazzo di 24 anni dovrà dimostrare di essere innocente.

L’attenzione è però riposta su una serata specifica, quella del 26 Agosto. Si trattava di una serata di festa e di divertimento, in base a quanto analizzato dagli inquirenti, che si è poi spostata in spiaggia. Secondo il racconto della dodicenne (presunta vittima), che ha trovato conferma nel corso dell’incidente probatorio, l’animatore si sarebbe avvicinato alla ragazzina, spingendola ad allontanarsi dal gruppo di persone in cui si trovava. In questo modo l’avrebbe persuasa ad andare in bagno con lui, per poi commettere la violenza.

Si cerca naturalmente di fare chiarezza e di confermare o meno l’episodio, ascoltando anche la versione del 24enne ed eventuali testimonianze dei diversi presenti quella sera.

