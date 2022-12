Bianca Atzei: gravidanza, figlio, compagno Stefano Corti

La Bianca Atzei parla della sua gravidanza. Ospite della trasmissione televisiva “Le Iene” , infatti, ha parlato delle difficoltà e della bellezza dell’essere incinta e di aspettare un bambino.

Bianca Atzei e la gravidanza: “Ho cercato di godermela”

La cantante Bianca Atzei è in attesa del primo figlio, Noa Alexander, che avrà dal compagno da Stefano Corti. Nel suo monologo andato in onda di martedì 13 dicembre, la cantante ha cercato di raccontare come ha vissuto questi mesi: “ho cercato di godermi ogni istante di questa gravidanza senza pensare al dopo – ha infatti detto – e cerco di farlo anche adesso che manca meno di un mese al parto.

Non so a cosa andrò incontro, ma per quanto possa provare a immaginarmi ogni dettaglio, so che sarà diverso da come l’ho sognato. Non mi piace l’idea di soffrire e so che non voglio farlo, ma anziché chiamare la ginecologa ogni ora, cerco di abbandonarmi all’idea che sarà quel che sarà e che il modo in cui partorirò sarà in gran parte dovuto alla biologia, alla sorte e alla competenza dei medici.

Tra pochi giorni, quando lui sarà finalmente qui con noi, lo accoglieremo nello stesso modo in cui abbiamo iniziato a cercarlo tre anni fa, con amore”.

Chi è Bianca Atzei

Bianca Atzei, cantante di 35 anni, è una cantante italiana che ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2015 con il brano Il solo al mondo e al Festival di Sanremo 2017 con il pezzo Ora esisti solo tu.D

Dal 2019 è assieme al compagno Stefano Corti, dal quale aspetta ora il primo figlio che chiamerà Noa Alexander.

Il compagno, classe 1985, è di professione comico, personaggio tv e conduttore