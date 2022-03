Grease: cast, canzoni, personaggi, curiosità

Grease è un famoso film musical del 1978 diretto da Randal Kleiser che ha costituisce un pezzo di storia della cultura cinematografica. Andrà in onda martedì 1 marzo 2022 in prima serata su Italia 1.

“Grease” è stato uno dei maggiori film di maggior incasso della seconda metà degli anni ’70, dopo “Lo squalo”(1975) e “Guerre stellari”.

Trama

Siamo negli anni ’50 sulle spiagge calde degli Stati Uniti dove due giovani vivono un amore romantico.

Finita l’estate, però, i due sono costretti a dirsi addio perché Sandy deve tornare in Australia. I piani della ragazza, invece, cambiano e finisce per ritrovarsi iscritta allo stesso liceo di Danny. Quando i due si rivedono, però, non c’è più la stessa magia che si era creata in riva al mare perchè Danny è il bello della scuola con una fama da perfetto donnaiolo. Per mantenere la sua reputazione con gli amici tratta Sandy con spavalderia, ferendola profondamente e rischiando di allontanarla da lui per sempre.

La ragazza si avvicina così al gruppo delle Pink Lady capitanato da Betty Rizzo, vecchia fiamma di Danny, invidiosa della nuova arrivata dall’Australia. Zuko, compreso il suo errore, decide di riconquistare Sandy invitandola alla gara di ballo organizzata dalla scuola ma ancora la sua tattica non funziona. Per farsi perdonare decide di portarla al Drive-in, dove le regala un anello per rendere finalmente ufficiale il loro amore. Poi, però, la bacia con troppa insistenza, sminuendo così il gesto romantico e pare che i due sembrano troppo diversi per stare insieme.

Tutto, però, ad un certo momento cambia…

Personaggi protagonisti

Il film Grease ha come protagonisti John Travolta (Danny Zuko) e Olivia Newton-John (Sandy Olsson)che li hanno fatti diventare divi di prima classe nel mondo cinematografico. I due raccontano la storia di due ragazzi che si sono conosciuti d’estate e che finiscono per incontrarsi a scuola. Terminate le vacanze, nascono dei problemi a causa dei rispettivi gruppi di amici.

Quando John Travolta

Cast

Gli attori protagonisti di Grease sono Olivia Newton John e John Travolta ma, accanto a loro, troviamo gli attori Stockard Channing, Jeff Conaway, Michael Tucci, Barry Pearl, Kelly Ward, Didi Conn, Jamie Donnelly, Dinah Manoff, Eve Arden, Frankie Avalon, Joan Blondell, Edd Byrnes, Sid Caesar, Alice Ghostley, Dody Goodman, Susan Buckner, Lorenzo Lamas, Fannie Flagg, Dick Patterson, Eddie Deezen, Annette Charles, Dennis Stewart, Lennie Baker.

Oggi Olivia ha 73 anni.

Canzoni e colonna sonora

La colonna sonora del film ha avuto un grandissimo successo tanto che il film, in diversi paesi, rimase al primo post delle classifiche per diverse settimane in molti paesi.

In Gran Bretagna i duetti You’re The One That I Want e Summer Nights arrivarono entrambi in vetta alle classifiche e nel 2002 appaiono rispettivamente all’ottavo e al ventunesimo posto della classifica ufficiale di vendite di singoli di tutti i tempi. La canzone Hopelessly Devoted to You ha ricevuto una nomination al premio Oscar come migliore canzone originale nel 1979. Anche la canzone tema del film giunse ai primi posti delle classifiche. Ecco tutti i brani musicali presenti nel film.