Dragon Ball Super: Super Hero, uscita in Italia e nuovo trailer del film pubblicato

Dragon Ball Super: Super Hero arriverà molto presto in Italia mentre in Giappone è già stato dato al Cinema.

Dragon Ball Super: Super Hero è pronto a sbarcare nelle sale cinematografiche italiane. Mentre nei Cinema giapponesi è già stato pubblicato, si aspetta con ansia il suo arrivo in Italia. Intanto, continuano ad essere pubblicate on line per il mercato italiano nuove immagini e filmati.

Dragon Ball Super: Super Hero, uscita in Italia

Dragon Ball Super: Super Hero è pronto ad arrivare anche in Italia. Il nuovo film animato dalla mente di Akira Toriyama ed ispirato al mondo di Dragon Ball, è uscito già nei cinema giapponesi l’11 giugno 2022.

Mentre in Italia arriverà nelle sale cinematografiche il 29 settembre 2022. Ecco la sinossi che seguirà il racconto del film: “L’Esercito del Fiocco Rosso fu distrutto da Goku. Alcune persone però, che ne tengono vivo lo spirito, hanno creato gli Androidi perfetti, Gamma 1 e Gamma 2. I due Androidi si chiamano “Super Eroi” e si lanceranno all’attacco di Piccolo e Gohan… qual è l’obiettivo del nuovo Esercito del Fiocco Rosso? All’alba di un nuovo pericolo in arrivo, è tempo di risvegliare Super Hero”.

Tetsuro Kodama ha diretto il film animato presso Toei Animation e Naoki Sato ha composto le musiche. Nobuhito Sue ha ricoperto il ruolo di art director, Chikashi Kubota è stato responsabile delle animazioni e Jae Hoon Jung ha curato la CGI. Akira Toriyama in persona, il creatore del manga originale, ha lavorato alla storia, sceneggiatura e character design inedito

Il nuovo trailer del film pubblicato

Nelle scorse ore è stato pubblicato il nuovo trailer del film in lingua straniera ma con i sottotitoli in italiano.

Dunque, nuove immagini del super eroe che non passa mai di moda nonostante il passare degli anni.

