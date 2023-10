Fedez a Sanremo al posto di Amadeus: la rivelazione a Fiorello

Fedez a Sanremo: la proposta arriva dalla conversazione che il rapper ha avuto con il conduttore siciliano e comico Fiorello. Il rapper è stato proposto al posto di Sanremo al Festival.

Fedez a Sanremo al posto di Amadeus

Fedez al centro di una nuova discussione. Nelle ultime ore è rimbalzata la notizia della conversazione che il rapper ha avuto con Fiorello nella puntata di stamattina a Aspettando Viva Rai2. Si è parlato della possibilità del cantante al posto di Amadeus come direttore artistico al Festival di Sanremo.

La rivelazione a Fiorello

“Pagano bene al Nove?”, chiede Fiorello. “Posso non rispondere a questa domanda?” dice Fedez. Su Sanremo Fiorello insiste: “Conduce la Clerici”. “L’hai detto tu”, risponde Fedez. “Scusate se ho anticipato l’intervista di Fazio, tanto a quest’ora non ci vede nessuno”, chiude Fiorello, in realtà felice come un bambino. Che prima aveva scherzato: “Se vai da Fazio non puoi fare niente prima, una volta ci sono andato anche io. Mia figlia mi ha chiesto di accompagnarla a scuola, ho detto no. Puoi stare solo sdraiato sul divano”. “Che Fedez faccia il direttore musicale dopo Amadeus ci sta. Ha un gusto musicale incredibile, mi piace” ha detto dopo aver chiuso la telefonata Fiorello. “Conosce il panorama musicale attuale” commenta Biggio. Dopo Fiorello posta un video in cui dice: “Però non sarebbe mica una cattiva idea”.

“Quel “pirla” di Fiorello (siamo amici lo dico scherzosamente) mi ha fatto uno scherzo. So già che tutti chiameranno in causa l’intelligenza artificiale ma invece è solo uno che parla proprio come me. C’era anche l’amministratore delegato che è stato al gioco. Comunque non avrò la direzione artistica di Sanremo 2025, non credo che succederà se dovesse succederà sarebbe molto divertente”, ha precisato, infine, Fedez.