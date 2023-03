Chi è Carola Carpanelli, scelta di Federico Nicotera a Uomini e Donne

Carola Carpanelli è una corteggiatrice di Uomini e Donne, scelta come ragazza dal tronista Federico Nicotera. L’attrazione tra i due è stata fin da subito fortissima, ma non sono mancati i momenti difficili.

Chi è Carola Carpanelli

Carola Carpanelli è nata a Varese il 24 luglio del 2001 (ha 22 anni) ed è conosciuta per essere stata corteggiatrice e scelta di Federico Nicotera a Uomini e Donne. Attualmente studia Scienze economiche e politiche europee all’Università del Piemonte Orientale e il suo percorso di studi sta per terminare. La ragazza nel programma di Maria De Filippi si è distinta per il suo carattere molto forte.

La scelta di Federico Nicotera

Carola Carpanelli è la scelta definitiva del tronista di Uomini e Donne Federico Nicotera. La decisione del tronista di “Uomini e Donne” arriva nella puntata del 16 marzo dopo un percorso di circa sei mesi, ma la sua dichiarazione verso la ragazza è stata lampante e non ha lasciato spazio a dubbi. “Mi dispiace non aver capito subito chi è Carola – ha detto – e mi dispiace averti fatto del male, ma ho anche altro da dirti: sei tu la mia scelta“. Con queste parole l’ingegnere romano comunica le sue intenzioni alla corteggiatrice che poi scoppia in lacrime e risponde: “Io ti ho scelto ogni volta che sono rimasta“.