Frans Timmermans lascia la Commissione Ue per correre in Olanda?

Frans Timmermans lascia la Commissione Ue per candidarsi alle elezioni nazionali olandesi? La decisione potrebbe arrivare a breve

Frans Timmermans, vice presidente della Commissione Ue con delega al Clima, è pronto a lasciare la Commissione Ue per candidarsi alle elezioni nazionali olandesi.

Frans Timmermans lascia la Commissione Ue per l’Olanda?

Frans Timmermans a sorpresa potrebbe lasciare a breve la Commissione Ue. Il vicepresidente di Ursula Von Der Leyen vorrebbe presentarsi – dopo la caduta di Rutte – alla guida della coalizione centrosinistra-Verdi in Olanda in vista del voto del 22 novembre prossimo. La decisione, riportata dai media olandesi, sarebbe già sicura tanto che il vicepresidente con delega al Clima avrebbe già comunicato la sua decisione alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen.

Timmermans “padre” del Green New Deal

Frans Timmermans dal 2019 è stato alla guida del Green Deal europeo , ma la sua è una esperienza decennale nella politica europea e in quella nazionale che vorrebbe mettere a frutto questa volta nel suo paese. Prima di far parte dell’attuale Commissione a guida Ursula von der Leyen, dal 2014 al 2019 è stato vicepresidente della Commissione a guida Jean-Claude Juncker responsabile per le Relazioni interistituzionali, Stato di diritto, Carta dei diritti fondamentali.

I sondaggi olandesi

Secondo quelli che sono i sondaggi olandesi, la coalizione tra il Partito del Lavoro (Pdva) e la Sinistra Verde (Gl) con alla guida Timmermans potrebbe puntare ad avere 28 seggi rispetto ai 17 attuali.