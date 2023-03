Belen Rodriguez è incinta? Ecco gli indizi

Le notizie di gossip non cessano mai e nelle ultime ore arriva un’indiscrezione molto interessante. Pare che Belen Rodriguez sia incinta del suo terzo figlio, il secondo con Stefano De Martino. A confermare queste ipotesi ci sono ben tre indizi, che non dovrebbero lasciare dubbi.

Belen Rodriguez incinta del terzo figlio: i tre indizi

Da quando internet si è trasformato nel cosiddetto Web 2.0, vive di vita propria e viaggia alla velocità di un click. Ed è infatti proprio grazie ai social che si parla del fatto che Belen Rodriguez sia in dolce attesa, pronta ad accogliere il terzo figlio. Dopo Santiago – avuto con Stefano De Martino – e Luna Marì – avuta con Antonino Spinalbese – potrebbe esserci una new entry, di nuovo con il ballerino di Torre Annunziata.

I tre indizi che darebbero valore a questa tesi sono i seguenti: Belen è molto seguito dai suoi follower. Proprio uno di essi, su Instagram, le ha domandato tramite commento se fosse incinta. La showgirl classe ’84 non ha risposto in maniera esplicita, ma si è limitata a mettere un “Mi piace”. Questo fa ipotizzare che l’utente possa averci preso.

Il secondo indizio riguarda la mancata presenza al programma Le Iene e questo suo assenteismo ha preoccupato diverse persone. A sostituirla ci ha pensato Claudio Santamaria che ha confermato che Belen non si sentisse bene, mandandole un abbraccio. Un’assenza che è stata associata alla dolce attesa, dato che anche in passatto accadde. In ultimo, la conduttrice 38enne è rientra a Le Iene e ha spiegato di aver avuto la necessità di fermarsi per qualche giorno. Le sue parole hanno evidenziato una certa serietà:

“Ho resettato la macchina e ho fatto il tagliando. In fondo è una macchina di una certa età. Abbiate pazienza”.

Lei 38 anni, Stefano De Martino 33. I due potrebbero essere così pronti ad attendere un altro bambino, il terzo per Belen, il secondo con il suo amato ballerino.