Jeremy Renner, primo messaggio social dopo l’incidente: “Messo un po’ male”

Jeremy Renner torna sui social, il primo messaggio dopo l’incidente: “Messo un po’ male per scrivere, grazie per le belle parole”. L’attore di Avengers e Hawkeye ha rassicurato il suo pubblico con un post su Instagram dopo l’operazione.

Il messaggio di Jeremy Renner sui social dopo l’incidente: “Sono messo un po’ male per scrivere”

Dopo un lungo e preoccupante silenzio, i fan di Jeremy Renner hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.

L’attore 52enne, volto dell’arciere Hawkeye nell’Universo Marvel, è ricomparso sui social dopo il brutto incidente con la spazzaneve della scorsa domenica. Renner ha ringraziato il suo pubblico per il supporto, rassicurandoli con un breve messaggio su Instagram. Nello scatto l’attore appare in un letto di ospedale, un po’ ammaccato e ferito al volto: “Ringrazio tutti per le belle parole. Sono un po’ messo male per scrivere al momento. Ma mando amore a tutti voi”.

Le condizioni di salute dell’attore: si è già sottoposto a due interventi chirurgici

Il saluto di Jeremy Renner avrà senz’altro donato un po’ di serenità ai suoi fan.

Per quanto sia ancora troppo presto per cantare vittoria, è senz’altro positivo che l’attore si senta a suo agio a farsi fotografare e a riapparire su Instagram. Renner era in gravissime condizioni dopo essere stato investito dal suo stesso gatto delle nevi mentre puliva i vialetti di casa sua e dei suoi vicini a Reno, in Nevada. Dall’inizio del suo ricovero ospedaliero, Renner si è già sottoposto a due interventi chirurgici per curare le ferite riportate, tra cui trauma toracico da corpo contundente e lesioni ortopediche”. Per il momento l’attore è in condizioni stabili e sembra gradualmente migliorare.