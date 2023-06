Chi è Cinzia Leone, attrice romana: biografia, fiction, film, malattia, tv

Cinzia Leone è un’attrice che ha mosso i primi passi in teatro, dove ha esordito nel 1981.

Chi è Cinzia Leone

Cinzia Leone, nata nel marzo 1959, è un’attrice romana. Ha debuttato in televisione nel programma Laggiù qualcuno vi ama, ma raggiunge il successo nelle fortunate trasmissioni di Serena Dandini come La TV delle ragazze, Scusate l’interruzione, Avanzi e Tunnel, dove si produce in efficaci imitazioni. Nel 2018 prende parte al remake de La TV delle ragazze intitolato La TV delle ragazze – Gli Stati Generali 1988-2018, in onda su Rai 3. Nel 2019 è ospite fisso del talk show di Rai 3 Photoshow, condotto da Alberto Matano.

Fiction e film

Leone è stata presente nel cast anche della fiction con Senator e Ma il portiere non c’è mai?. Nel 2010 è nel cast del film TV di Canale 5 Colpo di fulmine, per la regia di Roberto Malenotti, con Roberto Farnesi.

Nel cinema ha debuttato nel 1988 con Bachi da seta di Gilberto Visintin, ma ha preso anche parte a Parenti serpenti di Mario Monicelli e Le finte bionde di Carlo Vanzina.

Malattia