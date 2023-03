Jennifer Lopez vita privata: ex fidanzati, ex mariti, figli, compagno

Jennifer Lopez è un’attrice di successo che ha fatto diversi film (come anche “Piacere sono un po’ incinta” che andrà in onda il 29 marzo su Rai 2) e che ha avuto diverse storie d’amore. Vediamo quali.

Jennifer Lopez: vita privata

Jennifer Lopez è un’attrice che ha avuto una vita privata caratterizzata da più di un matrimonio. Vediamo quali sono state le sue principali relazioni. Nata il 24 luglio del 1969 (sotto il segno del Leone) e originaria del quartiere del Bronx, fin da quando aveva 18 anni ha provato a costruirsi il sogno di diventare attrice. Ben presto si è distinta come eccezionale ballerina e attrice riuscendo a conquistare i cuori di molti fan.

Il primo matrimonio

Jennifer Lopez è stata sposata per un anno (dal 1997 al 1998) con il cameriere cubano Ojani Noa, ma alla fine questa storia d’amore non è andata a buon fine.

Il secondo matrimonio

Jennifer Lopez nel 2001 è convolata a nozze con il ballerino Cris Judd, ma il matrimonio naufraga dopo un solo anno, precisamente nel 2004.

Il matrimonio con Marc Anthony

Jennifer si lega al cantante latino Marc Anthony, che sposa come terzo marito. Anche con Anthony però è arrivata la separazione, nel 2011, e il divorzio ufficiale risale al 2014. Dalla relazione con lui sono nati due gemelli: Maximilian David e Emme Maribel, nati il 22 febbraio del 2008. I piccoli sono gli unici figli di Jennifer Lopez che mostra spesso foto con loro su Instagram.

I flirt

Jennifer Lopez ha avuto dei flirt con il ballerino Casper Smart e l’ex giocatore di baseball Alex Rodriguez nel 2017. Entrambe le storie, però, sono state un fulmine a ciel sereno che non hanno visto una progressione.

Marito Ben Affleck

Jennifer Lopez è attualmente insieme con l’attore Ben Affleck e i due si sono sposati a Las Vegas. Nonostante alcuni quotidiani abbiamo parlato anche di un loro periodo di crisi, il loro amore pare stia andando a gonfie vele tanto che stanno facendo sognare i fan. A distanza di quasi 20 anni dalla loro prima stagione d’amore, Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno ufficializzato il loro ritorno di fiamma e i fan non possono che aver apprezzato. I due infatti si erano incontrati per la prima volta nel 2001, in occasione delle riprese del film “Gigli“, uscito in Italia con il titolo “Tough Love-Amore Estremo“.

