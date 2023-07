Sgarbi e il consiglio comunale di Arpino convocato in un posto inusuale: “Non rinuncio al piacere dell’estate”

Sgarbi e il consiglio comunale di Arpino riunito in un posto non istituzionale e dove di solito non si va per discutere il presente e il futuro di una città. Ancora una volta il sottosegretario alla Cultura ha fatto parlare delle sue iniziative, spesso bizzarre.

Sgarbi e il consiglio comunale di Arpino convocato in un posto inusuale

Vittorio Sgarbi ha fatto ancora una volta parlare delle sue iniziative. Questa volta non nelle vesti di sottosegretario alla Cultura ma come sindaco di Arpino, un Comune in provincia di Frosinone di circa 6mila abitanti. Questa volta il primo cittadino ha scelto di riunire la giunta della sua amministrazione comodamente in piscina e ovviamente in costume.

“Non rinuncio al piacere dell’estate”

“Siamo ad Arpino, in un casale con questa bella piscina e per non perdere né il piacere dell’estate né le funzioni di sindaco riuniamo qui la giunta”: così Sgarbi sul suo canale Instagram annuncia di riunire la giunta del comune laziale in piscina. “Esco dalla piscina e vado in riunione per discutere del futuro di Arpino e del suo passato ricco di bellezze. Ci sono da valutare alcune cose da fare durante l’estate per questa città che vive della sua assoluta potenza”, ha continuato il primo cittadino sui social.