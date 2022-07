Ben Affleck e Jennifer Lopez si sono sposati: nozze segrete a Las Vegas

Ben Affleck e Jennifer Lopez si sono sposati in segreto a Las Vegas. L'indiscrezione di TMZ poi confermata dalla coppia: "L'abbiamo fatto".

Ben Affleck e Jennifer Lopez si sono sposati in segreto a Las Vegas. Questa l’indiscrezione diffusa da TMZ: il sito di gossip americano ha scovato i loro nomi sul registro del Nevada. La conferma della coppia: “L’abbiamo fatto”.

Ben Affleck e Jennifer Lopez sposati in segreto a Las Vegas

A pochi mesi dall’annuncio del fidanzamento, reso pubblico lo scorso aprile, Ben Affleck e Jennifer Lopez convolano a nozze. La coppia si è sposata a Las Vegas in gran segreto, senza proclami o grandi feste.

A svelarlo al pubblico è il sito di gossip americano TMZ, che ha condiviso alcuni documenti del registro del Nevada. Nelle pratiche risulta che i due hanno ottenuto una licenza di matrimonio nella Contea di Clark il 16 luglio 2022.

Una fonte vicina alla coppia ha confermato la notizia: “Si sono infatti sposati, ora sono marito e moglie”. Poi arriva la conferma ufficiale nella newsletter di J-Lo, intitolata: “L’abbiamo fatto”. J-Lo ha poi spiegato di essere volata lo scorso sabato a Las Vegas insieme ad Affleck, dove si è messa in fila con altre quattro coppie per richiedere la licenza di matrimonio.

Nella newsletter, la star hollywoodiana si è firmata Jennifer Lynn Affleck e ha condiviso un romantico messaggio con i suoi fan: “L’amore è bello. L’amore è gentile. E si scopre che l’amore è paziente. Vent’anni di pazienza”.

Seconde nozze per Affleck, terze per J-Lo: di nuovo insieme dopo il matrimonio saltato nel 2004

Per Ben Affleck questo è il secondo matrimonio: dal 2005 al 2017 è stato sposato con l’attrice Jennifer Garner, madre dei suoi tre figli Violet Anne, Seraphina Rose Elisabeth e Samuel.

Terzo sì invece per Jennifer Lopez, in passato sposata con il cameriere cubano Ojani Noa, dal 1997 al 1998, e in seguito al cantante e attore canadese Marc Anthony, padre dei gemelli della star, Emme e Max.

Per la coppia questo è un ritorno di fiamma finito molto bene. I due erano stati già insieme per un breve periodo nei primi anni 2000. Affleck e J-Lo erano una delle coppie preferite degli appassionati di gossip e si erano conquistati tantissime copertine di giornali e tabloid.

I due si sarebbero dovuti sposare nel 2004: poco prima delle nozze, tuttavia, arriva la rottura. Oggi, quasi vent’anni dopo, le due star sono finalmente riuscite ad andare all’altare.