Chi era Anna Kanakis, causa morte della Miss Italia più giovane di sempre: vita privata, mariti, film

Chi era Anna Kanakis, la causa della morte della più giovane Miss Italia di sempre. Scomparsa all’età di 61 anni, era un’affermata attrice e scrittrice. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

La sera del 19 novembre 2023 Anna Kanakis è morta all’età di 61 anni. La celebre attrice e modella era ricoverata al Policlinico Umberto I di Roma, in lotta da sette mesi con una grave malattia che non ha mai voluto rendere pubblica. A dare l’annuncio della sua scomparsa è suo marito, Marco Merati Foscarini, al suo fianco per quasi vent’anni. Eletta Miss Italia nel 1977, è stata la più giovane vincitrice nella storia del concorso di bellezza, all’età di appena quindici anni.

Vita privata e carriera: il successo nello spettacolo e la vita sentimentale

Nata a Messina il primo febbraio 1962, passa la sua infanzia ed adolescenza in Sicilia. Suo padre era greco, originario di Creta, mentre sua madre era un avvocato di Tortorici, in provincia di Messina. La sua vittoria a Miss Italia nel 1977 lancia Anna Kanakis verso il successo nel mondo dello spettacolo. Si afferma come attrice di cinema e tv, recitando in commedie famose come Attila flagello di Dio, Acapulco prima spiaggia…a sinistra, Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio e in Segni particolari: bellissimo. Sul piccolo schermo Kanakis appare in diversi film e miniserie come La famiglia Ricordi, Il maresciallo Rocca, La tenda nera e O la va, o la spacca. Negli anni si afferma come scrittrice, pubblicando romanzi come Sei così mia quando dormi. L’ultimo scandaloso amore di George Sand e L’amante di Goebbels, e fa una breve esperienza in politica, nel ruolo di dirigente nazionale “Cultura e Spettacolo” per l’UDR.

Per quanto riguarda la sua vita privata e sentimentale, Anna Kanakis non ha mai avuto figli. Ricordiamo in particolare due legami importanti nel corso della sua vita. Nel 1981 Kanakis si sposa con il musicista Claudio Simonetti, da cui però divorzia pochi anni dopo. Ritrova l’amore molti anni dopo, nel 2004, quando l’attrice convola a nozze con Marco Merati Foscarini. Discendente di uno degli ultimi Dogi di Venezia, Marco Foscarini, rimane al suo fianco fino al giorno della sua morte.