“Piacere sono un po’ incinta”, film su Rai 2 con Jennifer Lopez: trama e cast

Mercoledì 29 marzo, in prima serata su Rai 2, andrà in onda il film “Piacere sono un po’ incinta” con Jennifer Lopez. Ecco trama e cast. La Regia è di Alan Poul.

Il film, genere commedia, ha una durata di circa due ore.

“Piacere sono un po’ incinta”, film su Rai 2: trama

Il film “Piacere sono un po’ incinta”, il cui titolo originale è The Back-Up Plan, ha una trama particolare. Dopo una vita di incontri sentimentali che non portano a nulla, Zoe (Jennifer Lopez) ha deciso che aspettare l’uomo giusto e’ una perdita di tempo. E poiche’ tra i suoi obiettivi diventare madre ha un ruolo centrale, prende la decisione di fare da sola e di tentare la strada dell’inseminazione artificiale. Se non che, proprio il giorno deciso per l’intervento, incontra Stan (Alex O’Loughlin) e tutto prende una piega nuova e inaspettata.

Cast

Il cast del film è costituito anche da attori di fama internazionale. Ecco chi sono.