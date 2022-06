Italiani fantastici e dove trovarli: che programma è, quante puntate, quando vederlo, conduttore

Italiani fantastici e dove trovarli, tutto sulla nuova trasmissione di Rai 2. Scopriamo insieme il nuovo show in stile candid camera, omaggio all’indimenticabile Nanni Loy. Che programma è? Chi sarà il conduttore? Quante puntate durerà? Quando vederlo?

Italiani fantastici e dove trovarli, tutto sul nuovo show: che programma è?

È arrivato su Rai 2 Italiani fantastici e dove trovarli, un nuovo divertente show di esperimenti sociali. Il conduttore è Alessandro Di Sarno che, affiancato dagli attori Camilla Carnevali, Federica Strozzi e Fausto Morabito, sonderà l’animo, i pregiudizi e i valori degli italiani con una serie di candid camera.

Il programma, ideato da Giorgio John Squarcia, trarrà spunto per i propri sketch dai fatti di cronaca e le questioni sociali del momento, conciliando la risata a importanti riflessioni sull’Italia moderna. Tra le ispirazioni spiccano i licenziamenti via WhatsApp, le polemiche su Samantha Cristoforetti e la smania moderna per la fama e i reality show. Il programma conterrà inoltre alcune clip della sua maggiore ispirazione, l’indimenticabile Specchio Segreto di Nanni Loy.

Quante puntate e quando vederlo: come seguire il nuovo programma

Italiani fantastici e dove trovarli è giunto sugli schermi degli italiani il 30 maggio 2022. Andrà in onda per tutto giugno su Rai 2, dal lunedì al venerdì, alle ore 14. Sarà inoltre possibile seguire la trasmissione e recuperare le puntate perse in streaming, sull’apposita pagina di RaiPlay.