Maurizio Fabrizio, chi è la moglie Katia Astarita

Maurizio Fabrizio è un compositore e arrangiatore musicale che attulamente ha 70 anni. La musica è sempre stata la sua passione, così come è sempre stata una passione che lo ha legato alla moglie, che è anche attrice e cantante, Katia Astarita. Originaria di Napoli, i due sono sposati da una vita ma di lei non si sa moltissimo. Pur vivendo a Napoli, si sa che è nata a Milano, e il suo amore per la sua musica lo accompagna da quando era giovane.

Carriera

Per lei la musica è stata sempre una delle sue passioni più grandi, tanto che ha raccontato che “a sei anni già sapeva cosa sarebbe diventata“. A 19 anni si trasferisce a Roma dove studia acting e canto a “La Scaletta“. Contemporaneamente si laurea all’Università in Storia e Critica del Cinema. L’artista nel canto e la recitazione ha avuto modo di venire in contatto con alcuni grandi dello spettacolo e di lavorarci assieme in diverse occasioni.

Il compositore Maurizio Fabrizio, ossia suo marito, lo definisce con tre “M”: marito, mentore, maestro.