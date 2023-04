Chi è Aldo Palmeri: moglie Alessia Cammarota, figli, Uomini e Donne

Aldo Palmeri, ex tronista di Uomini e Donne, sarà ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo il 15 aprile 2023. La sua compagna è Alessia Cammarota, conosciuta proprio durante il programma di Maria De Filippi.

Chi è Aldo Palmeri

Aldo Palmeri, noto in primo luogo per la sua partecipazione a Uomini e Donne 2013/14, è nato a Catania il 19 dicembre del 1990. Diplomato come perito chimico, ha deciso di non continuare la carriera universitaria per lavorare, aiutando così la famiglia. L’ex tronista, legatissimo alla sua Catania e in particolar modo alla famiglia, ha tre sorelle più grandi e sei nipotini.

Aldo Palmeri, nel mondo della tv e della spettacolo, è però diventato noto dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne dove ha conosciuto la moglie Alessia Cammarota. A soli pochi mesi dalla loro conoscenza in tv arrivò il primogenito della coppia, Nicolò, seguito dal matrimonio. Una passione, questa, che si è dimostrata duratura nel tempo tanto che i due sono in attesa del terzo figlio.

Moglie e figli

Per quanto riguarda la sua vita privata, Aldo Palmeri il 19 dicembre 2014 è convolato a nozze con Alessia Cammarota. Dalla loro unione sono nati Niccolò e Leonardo e la coppia è ora in attesa dell’arrivo del terzo figlio che sarà un maschietto. Una gravidanza per certi versi “inaspettata” ma che è stata accolta con grande gioia da entrambi i genitori del piccolo che verrà.