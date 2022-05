Isola dei Famosi, puntata 30 maggio: gli eliminati e chi in nomination

Isola dei Famosi, puntata 30 maggio: una serata ricca tra eliminazione, nomination ma ma anche delle importanti novità per i telespettatori e soprattutto per i naufraghi rimasti ancora in gioco.

Isola dei Famosi, puntata 30 maggio: chi sono gli eliminati

Dal 9 maggio i giorni di messa in onda del reality sono cambiati perché l’Isola va in onda solamente il lunedì sera. Una decisione che per il reality dell’Honduras condotto da Ilary Blasi viene considerata necessaria per poter continuare fino a giugno quella che è l’avventura dei naufraghi.

Ecco che nell’ultimo lunedì di maggio, il 30, il pubblico a fine puntata si è trovato a dover decidere tra i tre naufraghi rimasti su Playa Sgamadissima: Roger Balduino, Pamela Petrarolo e Marco Maccarini.

Nei duelli a televoto, chi ha abbandonato l’isola definitamente nella puntata del 30 maggio è stato Marco Maccarini che prima ha raggiunto Playa Sgamadissima e poi nel terzo televoto della serata contro Rodrigo e Pamela, ha salutato e fatto ritorno in Italia.

Chi in nomination

Oltre all’eliminazione di Marco Maccarini, come sempre ecco cosa è successo con le nomination. Alla fine della puntata, i naufraghi sono stati chiamati a esprimere le loro nomination segrete: la concorrente più votata è Estefania Bernal. Poi è il turno del leader Luca Daffrè, che manda direttamente al televoto Lory Del Santo. Dunque, le nomination della settimana sono Estefania Bernale e Lory Del Santo.

Una novità importante dalla puntata di lunedì 6 giugno perché ci saranno due nuovi ingressi: infatti, l’isola si prepara ad accogliere Vera Gemma e Soleil Sorge che, dalla prossima settimana, entreranno in gioco.

