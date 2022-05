Chi è Marco Maccarini: figli, compagna, Festivalbar, Amici, Isola dei Famosi

Marco Maccarini è il nuovo concorrente dell'Isola dei Famosi 2022 condotta da Ilary Blasi. È la sua prima esperienza in un reality

Marco Maccarini, conduttore e volto tv, è un nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi 2022. Il suo ingresso avverrà assieme ad altri tre nuovi vips che si metteranno alla prova come naufraghi.

Chi è Marco Maccarini

Marco Maccarini, 45 anni, è nato a Torino il 22 luglio 1976. Conduttore televisivo e radiofonico, ha esordito su MTV, e si è distinto nel 2003 per aver condotto il Festivalbar 2003 insieme a Michelle Hunziker. Nel 2007 entra a far parte del cast de Le Iene come inviato.

Nel corso degli anni, lavora come conduttore per diverse radio e nel 2015 è stato docente di canto di Amici di Maria De Filippi.

Altra importante esperienza che può vantare nel suo curriculum televisivo è la conduzione del DopoFestival di Sanremo nel 2003.

Vita privata

Marco Maccarini non è sposato, ma ha una compagna da 15 anni. Si chiama Olivia Verona ed è una interior designer. La coppia assieme ha avuto anche due bambini: Theo, nato nel 2007, e Mia, nata nel 2009. I due si sono conosciuti durante una festa e tra i due è stato colpo di fulmine.

Isola dei Famosi 2022

