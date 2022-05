Isola dei Famosi 2022, quando va in onda dove le modifiche di Mediaset? Ecco le novità in arrivo per il reality

L’Isola dei Famosi 2022 vede due novità sul suo palinsesto. La prima è che verrà prolungata per i buoni ascolti che sta raccogliendo. La seconda è un cambiamento del palinsesto per quanto riguarda la messa in onda. Ecco quando va in onda l’isola dei famosi 2022 dopo le novità decise da Mediaset.

Isola dei Famosi 2022, quando va in onda? Nuovi orari dal 9 maggio

La puntata del 9 maggio 2022, in particolare, sarà l’ultima con doppio appuntamento al venerdì.

A partire dalla prossima settimana, infatti, Mediaset ha deciso che lo show cambierà definitivamente i giorni di messa in onda su Canale 5. Dalla prossima settimana, infatti, i giorni di messa in onda del reality cambieranno perchè l’Isola andrà in onda solamente il lunedì sera. Una decisione che per il reality dell’Honduras condotto da Ilary Blasi viene considerata necessaria per poter continuare fino a giugno quella che è l’avventura dei naufraghi.

L’Isola dei Famosi 2022, quindi, si trova quasi costretta a rinunciare alle due puntate settimanali.

Spostata la data della finale

Per i buoni ascolti del reality, l’Isola dei Famosi 2022 è stata posticipata. La sera in cui verrà svelato il vincitore, dunque, sarà non più lunedì 23 maggio, bensì lunedì 27 giugno.