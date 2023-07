Chi è Marco Morandi, cantante figlio di Gianni: carriera, Sanremo, polemiche social

Gianni Morandi nel corso della sua vita è diventato padre per quattro volte. Le prime tre con la sua prima moglie, Laura Efrikian, che ha dato alla luce Marianna, Marco e Serena, nata nel 1967 ma tragicamente morta solo poche ore dopo. Il quarto figlio, Pietro, nasce dalla sua unione con Anna Dan.

Chi è Marco Morandi

Marco Morandi è uno dei figli di Gianni Morandi, cantante re della musica italiana, nato il 12 Febbraio 1974. Ha differenza di altri della sua famiglia ha seguito le orme del padre, perseguendo una carriera musicale. Si è fatto strada come cantante e compositore, ottenendo un discreto successo con il gruppo Percentonetto.

L’esordio a Sanremo

Con loro vince Sanremo Giovani nel 1998, e fa il suo esordio tra i big al Festival con il brano Come il sole. Ha prodotto due album da solista e lavorato anche come attore e personaggio televisivo. Ha un profilo instagram dove condivide la sua musica e i suoi progetti.

La polemica sui social

Marco Morandi, cantante come il padre Gianni, è finito nel mirino degli hater a luglio. La sua colpa? Essere, come il padre, molto attivo sui social network dove quotidianamente o quasi posta brevi video, sempre allegri e scanzonati, in cui mostra le proprie qualità canore. Molti, però, hanno fatto diversi paragoni offensivi, non solo artistici, ma anche fisici, con suo papà Gianni. “Sembri più vecchio di lui“, ma anche frasi come “Sei sempre stato un po’ bruttino rispetto al tuo papà”, “Sei uguale a Mariangela, la figlia di Fantozzi. Commenti ai quali Marco Morandi ha però risposto a tono e con ironia.