Chiara Ferragni, negozio vandalizzato a Roma: cos’è successo

Chiara Ferragni, negozio vandalizzato in queste ore: a Roma uno dei locali commerciali dell’influencer è stato preso di mira. Le immagini hanno fatto il giro del web. Così dopo la multa dell’Antitrust sulla vicenda dei pandori, continuano gli attacchi nei confronti della moglie di Fedez,

Chiara Ferragni, negozio vandalizzato a Roma

Non c’è pace per Chiara Ferragni che adesso non viene solo presa di mira sui social. Un suo punto vendita a Roma, in via del Bebbuino, è stato vandalizzato con scritte molto forti come “truffatrice” e “bandita”.

Cos’è successo

Non è chiaro ancora chi abbia vandalizzato l’esterno del negozio ma le immagini hanno fatto il giro del web e delle varie piattaforme come TikTok. E i commenti sono stati diverse, alcuni positivi mentre altri negativi.

Sotto al filmato sono moltissimi i commenti che esaltano l’atto vandalico: “Giustissimo” si legge e anche “Fino a pochi giorni fa nessuno si azzardava a dire niente contro di lei”. Non manca chi prende le difese dell’influencer: “È tutto troppo esagerato”.