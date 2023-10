Stephan El Shaarawy, chi è l’attaccante della Roma: carriera e fidanzata

Stephan El Shaarawy è un calciatore italiano di origini egiziane, attaccante della Roma e della nazionale italiana.

Chi è Stephan El Shaarawy

Stephan El Shaarawy è un calciatore italiano di origini egiziane, attaccante della Roma e della nazionale italiana. Nato il 27 ottobre 1992, ha 30 anni ed ha avuto una carriera in diversi team.

Esordi e carriera

Il debutto nel campionato di Serie A, però, è arrivato con il Genoa il 21 dicembre 2008, giocando 7 minuti contro il Chievo quando aveva solo 16 anni, per poi, nella stagione 2010/11, andare in prestito al Padova. L’anno successivo passa al Milan, con cui vince la Supercoppa italiana 2011. Nel luglio 2015 diventa attaccante della squadra monegasca del Monaco (dal Milan in prestito oneroso con obbligo di riscatto).

Prima di arrivare a vestire la maglia della Roma, quindi, l’attaccante ha vestito molte maglie. L’ultima risale a quella dello Shanghai Shenhua.

Fidanzata

El Shaarawy, soprannominato anche “Il faraone” per le sue origini egiziane, è fidanzato con Ludovica Pagani. La ragazza è un’influencer e giornalista bergamasca di 27 anni, con oltre 3 milioni di follower su Instagram. I due sono usciti definitivamente allo scoperto e ormai si fanno fotografare alla luce del sole. Ludovica ha presentato per lavoro serie We Love Shopping, Gokarty su Sport Italia è stata spesso ospite a Quelli che Il Calcio, ma ha anche lavorato a Radio 105.

Calcioscommesse, le accuse di Corona ad El Shaarawy

L’attaccante della Roma Stephan El Shaarawy è stato accusato dal re dei paparazzi Fabrizio Corona di essere coinvolto nella vicenda del calcioscommesse. Il nome dell’attaccante giallorosso è stato fatto da Fabrizio Corona a Striscia La Notizia, durante la consegna del tapiro da parte di Valerio Staffelli. Oltre all’attaccante giallorosso, Corona ha fatto anche il nome del difensore della Juve Federico Gatti e il difensore della Lazio Nicolò Casale.