Chi è Akash Kumar verso il Gf Vip 7: carriera da modello, reality, tv

Akash Kumar è un attore indiano, probabile concorrente al Grande Fratello Vip 7 diretto da Alfonso Signorini.

Chi è Akash Kumar

Akash Kumar, nato il 16 novembre del 1991 a Nuova Delhi (India), è uno dei prossimi papabili concorrente al Grande Fratello Vip 7. Di origine brasiliana, ha una grande passione per la moda infatti e il padre, di origine indiana, è un imprenditore della pelletteria. L’infanzia l’ha trascorsa in India, e dopo il divorzio dei genitori si è trasferito in Italia assieme alla madre.

I genitori si erano conosciuti a Verona, e a Milano ha trovato lavoro come modello. Si sa che ha iniziato a frequentare dei corsi di recitazione, sua vera passione.

Reality show

Akash Kumar, dopo una breve permanenza a L’Isola dei Famosi, ha certamente lasciato il segno nella sua edizione. In passato ha partecipato anche a Ciao Darwin, Temptation Island e Ballando con le Stelle e qui ha partecipato con il nome di Pablo Andreis Romeo.

Gf Vip 7

Akash Kumar potrebbe entrare anche nella casa del GF Vip 7.

Vita privata

Il modello indiano è fidanzato? Questo è un mistero, anche per il fatto che è molto riservato in quella che è la sua vita privata.