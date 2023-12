L’energia del cambiamento: Amref e NWG Energia unite per un futuro più sano

Perchè leggere questo articolo? In Africa si lotta ancora per la sopravvivenza, anche a causa della mancanza di copertura vaccinale. Il “Progetto Vaccini 2023” di Amref Italia e NWG Energia prevede di donare un vaccino in Sud Sudan per ogni contratto di energia 100% green “Luce Amica” attivato, per un futuro più sostenibile, sano e sicuro per tutti.

Nel mondo, quasi 15 milioni di bambini non hanno mai ricevuto i vaccini essenziali. Il 48% di questi bambini vive nelle regioni più povere dell’Africa. Questa disparità evidenzia la necessità di intensificare e unire gli sforzi per garantire l’accesso alla vaccinazione, contribuendo a creare comunità più resilienti e a proteggere le generazioni future. In questo scenario complesso, le partnership rappresentano strumenti cruciali per trasformare la volontà di fare la differenza in azioni concrete. NWG Energia è da 10 anni al fianco di Amref Italia con cui condivide l’impegno a creare un impatto positivo tangibile sulla salute del continente Africano. Il cuore di questa partnership è rappresentato dal “Progetto Vaccini 2023“, un ambizioso programma promosso da Amref in collaborazione con NWG Energia che prevede la donazione di un vaccino in Sud Sudan per ogni contratto di energia 100% green “Luce Amica” attivato.

Casullo: “La difesa della salute è un impegno concreto per NWG Energia”

“La difesa della salute a livello globale è il cuore dell’SDG 3, in quanto diritto inalienabile

universale. Fino a che in Africa si dovrà lottare per la sopravvivenza non ci potrà essere un

vero sviluppo. Un vaccino per ogni nuovo cliente per noi non è uno slogan ma un impegno

concreto nei confronti dei bambini e del futuro”. Così Massimo Casullo, Presidente e

Responsabile d’impatto dell’azienda di energie rinnovabili, NWG Energia spa Società

Benefit.

Crestani: “Vaccinare un bambino significa salvargli la vita”

“Insieme a NWG energia stiamo portando luce e speranza in un paese dove conflitti e instabilità

hanno provocato conseguenze devastanti sulla popolazione, soprattutto sui bambini,” afferma

Paola Crestani, Presidente di Amref Italia. “In un contesto dove non ci sono risorse e

operatori e i servizi sanitari scarseggiano, vaccinare un bambino significa salvargli la vita.

Grazie all’iniziativa Luce Amica e al sostegno di NWG Energia, quest’anno abbiamo formato

38 operatori sanitari e salvato la vita a più di 27,000 bambini”.

L’iniziativa “Luce Amica” a sostegno della salute del Sud Sudan

La collaborazione di Amref Italia con NWG Energia è un impegno concreto per la salute delle

comunità del Sud-Sudan e un esempio virtuoso di impegno a lungo termine. Il successo

dell’iniziativa “Luce Amica” è la dimostrazione che le aziende possono svolgere un ruolo

cruciale nel promuovere il benessere delle comunità globali. Per avere un impatto reale e

sostenibile, servono tempo, determinazione e continuità. Elementi preziosi che

contraddistinguono il lavoro di Amref e che caratterizzano anche l’impegno di NWG Energia.

La condivisione di questi principi ha permesso di creare una relazione speciale e duratura,

trasformando valori come salute, futuro ed equità in azioni concrete capaci di produrre un

cambiamento nella vita delle popolazioni africane più vulnerabili.

Investire nella copertura vaccinale per un futuro più sicuro

La copertura vaccinale è un pilastro fondamentale per la Copertura Sanitaria Universale

poiché non solo previene la diffusione di malattie, ma contribuisce anche a creare comunità

più resilienti e a proteggere le generazioni future. Investire nelle vaccinazioni significa investire

nel fondamento stesso della salute pubblica, permettendo alle comunità di prosperare e ai

bambini di crescere in un ambiente più sicuro e protetto. La collaborazione tra AMREF Italia

e NWG Energia è un modello catalizzatore per il cambiamento positivo, evidenziando che

solo attraverso un approccio olistico alla sostenibilità possiamo costruire le fondamenta di un

futuro veramente prospero e sano per tutti.