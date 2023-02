Chi è Filippo Bisciglia: biografia, età, malattia, vita privata, reality

Filippo Bisciglia è un conduttore, attore e showman italiano, noto al pubblico per essere stato prima concorrente del Grande Fratello 6 e poi conduttore del reality Temptation Island. Nel 2019 ha partecipato anche ad Amici Celebrities ed è legato da oltre 12 anni all’attrice e showgirl Pamela Camassa.

Chi è Filippo Bisciglia, la biografia

Filippo Bisciglia nasce a Roma nel 1977 (43 anni), sotto il segno zodiacale del Cancro. Da piccolo affronta una brutta malattia, la sindrome di Perthes, che non gli permette di camminare fino ai due anni di vita. Tuttavia, è supportato dal papà, la madre e la sorella, con la quale ancora oggi è molto legato e ricorre a cure sperimentali. La guarigione tuttavia è progressiva: Filippo Bisciglia si porta infatti gli strascichi della malattia fino all’adolescenza.

Studi e carriera

Dopo il diploma all’istituto alberghiero, approda al mondo dello spettacolo grazie al Grande Fratello, reality show in cui entra nel 2006 e nel quale brilla, almeno inizialmente, per le proprie caratteristiche di “Latin Lover”. Nella casa infatti entra legato a Flora Canto, che però lascia in diretta tv perché è di una concorrente, Simona Salvemini, che si innamora presto. Successivamente anche la relazione con la gieffina giunge al termine, ed è allora che Filippo Bisciglia conosce Pamela Camassa, la fidanzata con cui fa coppia da più di 12 anni.

Conclusasi l’esperienza al Grande Fratello, si aprono nuove porte per l’ex concorrente. Nel 2007 infatti diventa presentatore del programma Stai all’Okkio su Mediaset Premium, e anche inviato della trasmissione Il Candidato. Nel frattempo si dedica alla recitazione, accettando delle parti nelle fiction Un posto al sole e Distretto di Polizia. Nel 2012 diventa inviato del programma Punto su di te!, ma è nel 2014 che arriva la vera svolta per la carriera. Filippo Bisciglia viene scelto per la conduzione di Temptation Island, ruolo in cui eccelle. Il presentatore infatti è in grado di gestire con estrema empatia e garbo ogni situazione, ponendosi anche come diplomatico mediatore tra le coppie, o prendendo le parti, talvolta, di qualche concorrente. Da allora è volto del programma e non manca di apparire in televisione come ospite di numerose trasmissioni. Da Il Punto Z, a Tale e Quale Show, a Honolulu.

La vita privata di Filippo Bisciglia

La sua prima relazione Filippo Bisciglia l’ha avuta con una ragazza di nome Arianna a soli 17 anni. La relazione finisce a causa della gelosia di lui che però, pentito, esprime il desiderio di incontrarla nuovamente per porgerle le proprie scuse. Successivamente il conduttore di Temptation Island fa coppia con Flora Canto, ora compagna di Enrico Brignano, che però lascia in diretta tv per Simona Salvemini, durante il Grande Fratello. Successivamente si innamora di Pamela Camassa, con la quale resta per 12 anni.

Fidanzata

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa fanno coppia dal 2007 e vivono insieme a Roma. Non sono sposati e sui figli la pensano diversamente. Filippo Bisciglia si dice pronto per essere padre, mentre la compagna frenerebbe gli entusiasmi forse per paura di non essere all’altezza.

“Come le ho detto (Filippo ndr) vorrebbe un bambino, mente io lo rimando. Ma lo capisco… Capisco anche che c’è una sorta di paura, la paura è quella di non farcela: paura di non essere all’altezza, di fare degli errori”, dice Pamela Camassa in un’intervista.