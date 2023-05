Netflix giugno 2023, calendario delle uscite: tutte le serie e i film in arrivo

Netflix, le novità di giugno 2023: il calendario delle uscite, tutti i film e le serie in arrivo. Scopriamo cosa ha in serbo per noi la piattaforma streaming americana fino alla fine del mese con le principali aggiunte al catalogo.

Netflix giugno 2023, novità e calendario delle uscite: tutti i film e le serie in arrivo

Si avvicina l’estate e Netflix è pronto ad aggiornare il suo catalogo per chi vuole rilassarsi sotto l’ombrellone a suon di film e serie tv. Per i più appassionati ci sono molti graditi ritorni. Il 2 giugno arriva la seconda parte della quarta e ultima stagione di Manifest, che chiude la storia dei passeggeri del misterioso volo Montego 828. Per i fan dell’animazione e dell’umorismo adulto, il 9 giugno ritorna con la sua seconda stagione Human Resources, sitcom animata ambientata nello stesso universo di Big Mouth. Il 9 è anche il giorno del ritorno di Zerocalcare, con la seconda serie ispirata ai suoi fumetti, Questo mondo non mi renderà cattivo. I fan del fantasy dovranno pazientare fino a fine mese: il 29 giugno arriva infatti la prima parte della terza stagione di The Witcher.

Tutte i film e le serie in uscita, elenco e date

Ecco l’elenco completo di tutti i prodotti Netflix in uscita a giugno 2023, data per data. Tutti i film, le serie tv e i documentari in arrivo in questo primo mese estivo.