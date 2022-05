Incidente Eva Henger, come sta 10 giorni dopo?

Incidente Eva Henger: come sta ora e quali sono le sue condizioni? Le ultime notizie sono che è stata trasferita dall'Ungheria in Italia

Eva Henger è una showgirl che ha avuto un incidente stradale in Ungheria il 29 aprile. Quando questo è accaduto era assieme al marito Massimiliano Caroletti ma le sue condizioni destano ancora un po’ di preoccupazione.

Eva Henger, come sta 10 giorni dopo l’incidente?

Eva Henger dopo il grave incidente d’auto, avvenuto il 29 aprile in Ungheria, in cui è stata coinvolta insieme al marito Massimiliano Caroletti. Dopo aver subito diversi traumi, l’attrice è stata ricoverata in ospedale e, a causa del peggioramento delle sue condizioni, è stata operata d’urgenza.

Nell’impatto dell’incidente una coppia di anziani è deceduta sul colpo.

Il trasferimento in Italia per nuove operazioni

La showgirl Eva Henger è stata trasferita a Roma in eliambulanza per sottoporsi a cure più appropriate, ospitata nella clinica Villa Parioli. A farlo sapere è il marito di Eva tramite Novella 2000, il quale ha spiegato che “Eva dovrà essere sottoposta a diverse operazioni,ma è conscia che dopo starà meglio. Eva è la mia vita, non la lascerò mai sola: starò con lei a Villa Parioli”.

La showgirl è arrivata a Roma su un jet privato ed è ricoverata in una clinica romana. Barbara d’Urso, molto amica di Eva, ha raccontato a “Pomeriggio Cinque” che dopo l’incidente “Il suo braccio stava andando in setticemia e lo hanno scoperto all’improvviso, mi ha mandato foto con la fuoriuscita di liquido. Motivo per cui al momento si trova sotto i ferri”.