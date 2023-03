Il Cantante Mascherato sfida Amici, Milly Carlucci: “Restiamo sul pezzo”

Il Cantante Mascherato sfida Amici di Maria De Filippi in prima serata. Lo spettacolare show di Milly Carlucci sfida la scuola di talenti di Canale 5, la prima puntata va in onda sabato 18 marzo. La conduttrice: “Sarà una bella lotta”.

La quarta edizione de Il Cantante Mascherato si prepara a sfidare il serale di Amici di Maria De Filippi. L’amato talent show in costume tornerà infatti sul piccolo schermo sabato 18 marzo, in contemporanea con l’inizio della seconda fase del ventennale talent show Mediaset. Uno scontro tra titani dello share: nel 2022 Il Cantante Mascherato ha raggiunto una media del 19%, mentre l’ultima edizione di Amici si è assestata attorno al 26%. Riusciranno le affascinanti maschere di Milly Carlucci a dare filo da torcere ai giovani talenti di Maria?

Parla Milly Carlucci: “Non ci adagiamo, sarà una bella lotta”

In un’intervista concessa al settimanale Nuovo, Milly Carlucci ha parlato della scelta della rete di piazzare Il Cantante Mascherato in rotta di collisione con un titano della tv come Amici. La conduttrice è parsa molto determinata, nonostante il grosso scoglio sul suo cammino: “È stata una scelta della rete quella di spostare a sabato Il cantante mascherato. Volevano lo show rappresentativo per quella che è la serata di gala. Ma va bene. Queste sfide fanno si che non ci si adagi mai e che si rimanga sempre sul pezzo per costruire il successo di un programma“.

La Carlucci aveva già parlato in passato di questo scontro a distanza con Maria De Filippi: “Devo dire che sarà una bella lotta, perché Amici è un bel programma, è forte e non facile da contrastare. Staremo a vedere ciò che accadrà. Però ci tengo a dire che questa sfida tv con la De Filippi non ha retroscena e non nasconde nulla. Tra me e lei non ci sono rivalità personali anche se l’idea di una presunta guerra tra di noi fa parlare e quindi fa fa bene ai programmi. Perché Il Cantante andrà in onda di sabato contro il talent? Perché è stata la Rai a chiedercelo e così abbiamo accettato”.