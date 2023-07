Allerta meteo 12 luglio su 5 regioni: forti temporali e Avviso della Protezione Civile

Allerta meteo per forti temporali è stata annunciata per la giornata di mercoledì 12 luglio su alcune regioni della Penisola. Come sempre, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di criticità evidenziando le zone più a rischio.

Allerta meteo 12 luglio su 5 regioni: forti temporali

Allerta arancione per rischio temporali, mercoledì 12 luglio, su parte della Lombardia, allerta gialla in quattro regioni. La Protezione Civile, come sempre in questi casi, ha emesso un bollettino di criticità per individuare le zone più a rischio. L’avviso prevede allerta arancione per rischio temporali su alcuni settori della Lombardia e Allerta gialla su parte di Piemonte, Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige. A queste si aggiunge un allerta per rischio idrogeologico in Trentino Alto Adige. Infatti, sono previsti rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

Avviso della Protezione Civile

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valcamonica, Nodo Idraulico di Milano

Piemonte: Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Pianura settentrionale

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Veneto: Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

