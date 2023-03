Carenza di farmaci, ecco quale manca: l’avviso dell’Aifa mette in guardia

Carenza di farmaci, negli ultimi giorni è stato pubblicato una nota dell’Aifa che mette in guardia. Si registra la mancanza di un farmaco in particolare che in Italia viene usato per una tipologia di pazienti, all’estero per un’altra.

Carenza di farmaci, ecco quale manca

Negli ultimi giorni è stato segnalata una carenza di farmaci in particolare di Ozempic® (semaglutide), che si presenta sotto forma di soluzione iniettabile in penna preriempita. In Italia è attualmente indicato e rimborsato come trattamento di adulti affetti da diabete mellito tipo 2 non adeguatamente controllato. Questo perché all’estero, in particcolare, negli Stati Uniti, questo farmaco viene dato a chi è affetto soprattutto da obesità.

L’avviso dell’Aifa mette in guardia

“L’aumento della domanda di Ozempic – si legge nella nota – ha portato a carenze che si prevede continueranno per tutto il 2023. Sebbene la fornitura continui ad aumentare, non è possibile prevedere con certezza quando risulterà sufficiente a soddisfare completamente la domanda attuale. La invitiamo ad assicurare che i pazienti che utilizzano Ozempic siano informati di quanto sopra e che i pazienti a rischio di esaurimento del prodotto vengano trasferiti in sicurezza ad un altro agonista del GLP-1 o ad altre idonee alternative terapeutiche in base alla Sua valutazione clinica”.

“Una tardiva consapevolezza della situazione di esaurimento delle scorte – spiega l’Aifa – può comportare l’impossibilità per i pazienti di acquisire le dosi necessarie, con possibili conseguenze cliniche come l’iperglicemia. Ozempic – si precisa – è indicato esclusivamente per il trattamento di adulti affetti da diabete mellito di tipo 2 non adeguatamente controllato in aggiunta alla dieta e all’esercizio fisico. Ogni altro utilizzo, inclusa la gestione del peso, rappresenta un uso off-label e attualmente mette a rischio la disponibilità di Ozempic per la popolazione indicata”.

