Gaia De Martino, chi è la ballerina napoletana ad Amici 23: vita privata, età, Instagram

Chi è Gaia De Martino, cantante napoletana ad Amici 23. Scopriamo qualche informazione in più sulla giovane allieva della scuola di talenti di Maria De Filippi. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Gaia De Martino di Amici 23, vita privata e carriera della ballerina

Nata a Napoli nel 2001, Gaia De Martino ha 22 anni ed è una delle ballerine in gara nella 23esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Cresciuta nel capoluogo campano, oggi vive a Roma, dove studia e si allena per ritagliarsi il suo spazio nel mondo della danza. La partecipazione al noto talent show di Canale 5 è la sua prima apparizione televisiva. Prima del suo esordio in tv si è aggiudicata il Grande Slam 2020, portando a casa un premio da 500 euro e una targa del concorso. Si è presentata ad Amici descrivendosi come “sensibile e profonda ma capace di far ridere”. L’insegnante di danza Raimondo Todaro crede molto nel suo talento e nelle sue possibilità: “C’è qualcosa di speciale che ho sentito. Mi è piaciuta fin da subito. Mi sei arrivata. A volte non c’è un motivo particolare. Mi sei piaciuta, puoi piangere di felicità”.

Vita privata e social network

Le informazioni circa la vita privata e sentimentale di Gaia De Martino sono ancora decisamente limitate. Se riuscirà a farsi strada ad Amici e a stuzzicare la curiosità del pubblico qualcosa potrebbe cambiare nelle prossime settimane. Il suo profilo Instagram, pieno di ricordi d’infanzia, foto del suo cane e di video delle sue esibizioni ed allenamenti, ha già raccolto oltre 10mila follower.