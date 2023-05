Mario Merello, chi è il marito di Marcella Bella: vita privata, figli, carriera

Chi è Mario Merello, marito di Marcella Bella. Scopriamo qualche informazione in più sul noto imprenditore milanese, compagno di vita della celebre cantante catanese. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Mario Merello, marito di Marcella Bella: vita privata e carriera

La celebre cantante siciliana Marcella Bella è felicemente sposata da moltissimi anni con Mario Merello, ricco imprenditore milanese. Nato nel 1946, oggi Merello ha 75 anni ed è noto al pubblico italiano soprattutto per la sua relazione con l’artista catanese. Lavoratore indefesso, si sa molto poco circa le sue attività ma si può presumere che sia riuscito ad accumulare un notevole matrimonio. Per il quarantesimo compleanno di sua moglie, infatti, non ha badato a spese, regalandole nientemeno che uno yacht. Si è sempre tenuto lontano dalle luci della ribalta, come spiega la cantante in un’intervista: “Era ed è totalmente estraneo al nostro mondo e ha sempre lavorato 12 ore al giorno. È una persona discreta, un po’ ombrosa, affascinante perché non si espone troppo. Con lui ho capito che si diventa ricchi solo lavorando sodo. Lui riusciva però a trovare del tempo anche per me che ero e sono il suo grande amore”.

Vita privata, i figli della coppia

Prima di conoscere Marcella Bella, Mario Merello era sposato e aveva già un figlio. L’incontro con la cantante a Madonna di Campiglio, cambia tutto: lei rimane incinta e l’imprenditore decide di lasciare la moglie per stare con lei. I due restano fidanzati per dieci anni prima di convolare a nozze nel 1989. Dal loro amore sono nati tre figli: il primogenito Giacomo, nel 1980, Carolina, nata nel 1991, e Tommaso, nato nel 1992.